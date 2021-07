**+Europa: Calenda, 'c'è area che vale 10%, va deciso come stare insieme'** (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug., (Adnkronos) - "Noi dobbiamo sciogliere la riserva di come stare insieme alle prossime politiche. Noi questo lavoro lo dobbiamo fare a novembre. Non è che possiamo continuare a stare lì con i sondaggi che dicono che c'è un'area politica che vale il 10%. Io penso che questo sia al centro di quello di cui dobbiamo discutere". Così Carlo Calenda al II Congresso di Più Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug., (Adnkronos) - "Noi dobbiamo sciogliere la riserva dialle prossime politiche. Noi questo lavoro lo dobbiamo fare a novembre. Non è che possiamo continuare alì con i sondaggi che dicono che c'è un'politica cheil 10%. Io penso che questo sia al centro di quello di cui dobbiamo discutere". Così Carloal II Congresso di Più Europa.

