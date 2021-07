Euro 2020 | ecco perché l' Italia ha vinto | svelato il segreto azzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono ormai alle spalle i festeggiamenti per la vittoria della nostra nazionale nel campionatopeo. Restano i bei ricordi, come i giocatori in giro per Roma sul pullman scoperto osannati dai tifosi, celebrati da Mattarella e Draghi. Una grande vittoria che sul momento ci ha fatto dimenticare anche i disagi della pandemia. Siamo d'altra parte un popolo che sa soffrire ma anche esaltarsi, siamo nati con il pallone tra i piedi per cui una vittoria esaltante come quella di Wembley, contro un popolo sprezzante come si è rivelato quello inglese dopo la sconfitta, non poteva che entusiasmarci. Ci sembra quindi giusto esaltare il comportamento dei nostri durante l'intero torneo ...