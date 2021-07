Euridice Axen e Irene Ferri | un bacio contro le paure | «L’amore è bellezza Sempre»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un bacio tenero, intenso, romantico, carico di complicità e passione. Bello. Euridice Axen e Irene Ferri sono le protagoniste dello splendido video firmato da Melissa Debernardi (Magnitudo Art), all’interno del progetto fotografico «Favole d’amore per adulti». «L’obiettivo è sostituire immagini distorte, con immagini di bellezza», afferma Euridice, ospite dell’imminente Pop Corn Festival. «La speranza è che qualcuno così possa ricredersi, guardando un gesto d’amore come non lo aveva mai immaginato».