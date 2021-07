Eugenio Finardi, il non credente che canta Dio da sempre (Di venerdì 16 luglio 2021) Eugenio Finardi non crede in Dio. Non ci ha mai creduto, e non lo ha mai negato. Un “umanista”, quello sì, ha sempre dichiarato d’esserlo. La sua produzione discografica lo dimostra con un’attenzione viscerale, uno sguardo costante e intimo sull’uomo, sulla grazia del dolore e l’irruenza dell’estasi. “Non sono credente – ha raccontato in un’intervista a Oggi – ma penso che concetti come la trascendenza, la grazia, la pietas, l’estasi, il sacro, l’amore siano parte della mente umana, sentimenti dell’uomo di cui l’umanità ha bisogno”. Una filosofia Finardiana che arriva anche sul palco di Sanremo, quando nel ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021)non crede in Dio. Non ci ha mai creduto, e non lo ha mai negato. Un “umanista”, quello sì, hadichiarato d’esserlo. La sua produzione discografica lo dimostra con un’attenzione viscerale, uno sguardo costante e intimo sull’uomo, sulla grazia del dolore e l’irruenza dell’estasi. “Non sono– ha raccontato in un’intervista a Oggi – ma penso che concetti come la trascendenza, la grazia, la pietas, l’estasi, il sacro, l’amore siano parte della mente umana, sentimenti dell’uomo di cui l’umanità ha bisogno”. Una filosofiaana che arriva anche sul palco di Sanremo, quando nel ...

