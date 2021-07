Ericsson-Verizon | accordo da 8 | 3 miliardi di dollari sul 5G negli USA

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – La multinazionale svedeseha stretto unpluriennale con, colosso statunitense delle telecomunicazioni, per fornire le sue soluzioni 5G e accelerare l’implementazione della rete 5G diStati Uniti. In particolare, nell’ambito di questoda 8,3diimplementerà le soluzioni 5G MIMO C-band, low-band e millimeter wave (mmWave) diper migliorare ed espandere la copertura 5G Ultra Wideband di, le prestazioni di ...

