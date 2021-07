Era appena uscito dal carcere, evade dai domiciliari per una lite familiare: 23enne arrestato a Napoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Castel Volturno – Esce dal carcere ma, in seguito ad una lite familiare ed una conseguente evasione dagli arresti domiciliari, viene nuovamente arrestato. È ciò che è accaduto ad 23enne di Castel Volturno. O.P. aveva precedenti per reati contro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Castel Volturno – Esce dalma, in seguito ad unaed una conseguente evasione dagli arresti, viene nuovamente. È ciò che è accaduto addi Castel Volturno. O.P. aveva precedenti per reati contro L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

