Eni | il gruppo | progetto Ravenna importante contributo a transizione energetica

(Di venerdì 16 luglio 2021) Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Ildi cattura e stoccaggio della CO2 di Eni aè "in grado, da subito, di contribuire ad abbattere significativamente le emissioni del perimetro Eni, come per esempio la produzione di energia elettrica da centrali a gas, e quelle di altri settori industriali con emissioni tecnologicamente difficili da ridurre, per i quali a oggi, e nel breve e medio termine, non esistono soluzioni efficaci ed efficienti". Lo afferma l'Eni in una nota. I settori 'hard to abate', come siderurgia, chimica, cementifici e industria della carta e del vetro "concorrono in maniera significativa alle emissioni complessive in atmosfera". ...