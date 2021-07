Eni: il gruppo, progetto Ravenna importante contributo a transizione energetica (2) (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Nel caso dei giacimenti esauriti, "l'esistenza del giacimento stesso è la prova che la formazione geologica è in grado di accogliere per un tempo indefinito un certo volume di gas in pressione senza rischio di fuoriuscite. La realizzazione del progetto, inoltre, avverrà senza l'occupazione di nuovo suolo grazie alla possibilità di riutilizzare una parte delle infrastrutture non più produttive nella zona, riducendo anche i costi e i tempi di realizzazione". Oltre a fornire un contributo per contrastare le emissioni climalteranti delle industrie 'hard to abate', il progetto Eni di Ravenna "potrà favorire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Nel caso dei giacimenti esauriti, "l'esistenza del giacimento stesso è la prova che la formazione geologica è in grado di accogliere per un tempo indefinito un certo volume di gas in pressione senza rischio di fuoriuscite. La realizzazione del, inoltre, avverrà senza l'occupazione di nuovo suolo grazie alla possibilità di riutilizzare una parte delle infrastrutture non più produttive nella zona, riducendo anche i costi e i tempi di realizzazione". Oltre a fornire unper contrastare le emissioni climalteranti delle industrie 'hard to abate', ilEni di"potrà favorire la ...

