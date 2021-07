EMDR | cos’è | per cosa si usa e come funziona

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso della vita può capitare di dover affrontare eventi più o meno traumatici. Può trattarsi della perdita di una persona cara,anche l’aver subìto un incidente o anche aver vissuto un disastro ambientale. Quando si verificano eventi di tale entità, che scuotono in modo importante noi stessi e la quotidianità, di solito reagiamo attraverso l’attivazione di un sistema che ci permette di elaborare quanto accaduto. Si tratta di un processo fisiologico insito nell’essere umano. In alcuni casi però, questo non accade ed è qui che può essere di grande aiuto l’(Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Si tratta di un approccio terapeutico ...