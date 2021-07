Educare con la poesia, gara letteraria nel nome di Anna Ruvidi promossa da Progetto Uomo con la Federico II (Di venerdì 16 luglio 2021) “Se ricordo chi fui, diverso mi vedo, e il passato è il presente della memoria”. Con questa citazione di Pessoa la cooperativa Progetto Uomo, nata 21 anni fa nel cuore del Rione Traiano di Napoli e attiva con progetti di recupero e inclusione sociale di bambini e famiglie, lancia la prima edizione del contest letterario “Trame narrative, tracce educative”. Nato dalla sinergia tra la cooperativa e il Dipartimento Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, il concorso si articola in due sezioni: poesie e racconti brevi. Il tema scelto è l’educazione, o meglio “Narrare l’educazione attraverso la parola poetica, il racconto, la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) “Se ricordo chi fui, diverso mi vedo, e il passato è il presente della memoria”. Con questa citazione di Pessoa la cooperativa, nata 21 anni fa nel cuore del Rione Traiano di Napoli e attiva con progetti di recupero e inclusione sociale di bambini e famiglie, lancia la prima edizione del contest letterario “Trame narrative, tracce educative”. Nato dalla sinergia tra la cooperativa e il Dipartimento Studi Umanistici dell’UniversitàII di Napoli, il concorso si articola in due sezioni: poesie e racconti brevi. Il tema scelto è l’educazione, o meglio “Narrare l’educazione attraverso la parola poetica, il racconto, la ...

