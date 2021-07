Edoardo Leo | età | film | laurea | Instagram | moglie e figli

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 16 luglio 2021)Leo, attore, sceneggiatore e regista italiano, è il protagonista di svariaticome Loro Chi?, in programma su Canale 5 il 16 luglio 2021. Prolifico in maniera continua sia al cinema che in tv (a lungo ha preso parte alla fiction Un medico in famiglia) era anche un grande amico di Libero De Rienzo, recentemente scomparso, come ha anche ricordato lui stesso suLeo – Chi è Romano di nascita,Leo è nato nella capitale il 21 aprile 1972. Prima di sbarcare nel mondo dello spettacolo si dimostra uno studente assennato: la sua prima idea nella vita era quella di fare ...