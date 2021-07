È stato schiacciato | quale verità dietro la morte di Vittorio?

(Di venerdì 16 luglio 2021)Senatore, 16 anni, è morto per un incidente in motorino. Ma per i genitori c'è qualcosa che non torna nella dinamica dello schianto. "Nostro figlio è

Advertising

liberogreco : RT @TgrRai: #MortiLavoro, un operaio è stato schiacciato da una bobina di acciaio nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. L’uomo, dipend… - generacomplotti : RT @eastwestEU: #Giordania Il processo contro Awadallah e Sharif Hassan e, ancor prima, il tentato colpo di Stato dimostrano la fragilità d… - eastwestEU : #Giordania Il processo contro Awadallah e Sharif Hassan e, ancor prima, il tentato colpo di Stato dimostrano la fra… - horottoilvetro : RT @TgrRai: #MortiLavoro, un operaio è stato schiacciato da una bobina di acciaio nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. L’uomo, dipend… - TgrRai : #MortiLavoro, un operaio è stato schiacciato da una bobina di acciaio nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. L’… -

Ultime Notizie dalla rete : stato schiacciato

Agenzia ANSA

Cosa è successo a Vittorio? "Noi crediamo che nostro figlio sia- concludono i genitori di Vittorio - Non vogliamo vendetta ma giustizia e verità. E non ci fermeremo fino a quando ...... in provincia di Cuneo, dove un uomo è mortoda un trattore. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il lavoratore, che si trovava sotto il mezzo. Purtroppo non c'ènulla ...Vittorio Senatore, 16 anni, è morto per un incidente in motorino. Ma per i genitori c'è qualcosa che non torna nella dinamica dello schianto. "Nostro figlio è stato schiacciato" ...Incidente sul lavoro a Ravenna, operaio 63enne morto schiacciato Nella tarda mattinata di giovedì 15luglio, un operaio di 63 anni è deceduto a causa di un fatale incidente avvenuto sul lavoro. L’uomo, ...