È stato arrestato il capo della sicurezza della residenza del presidente di Haiti Jovenel Moïse, assassinato la scorsa settimana (Di venerdì 16 luglio 2021) Giovedì è stato arrestato il capo della sicurezza della residenza privata del presidente di Haiti Jovenel Moïse, assassinato la scorsa settimana: si chiama Dimitri Hérard, e nei mesi precedenti all'omicidio era stato diverse volte nella capitale colombiana, Bogotà.

Ultime Notizie dalla rete : stato arrestato Arrestato " l'uomo vampiro ": ammazza i bimbi e succhia il sangue In Kenya è stato di recente arrestato un " uomo vampiro ", accusato di avere rapito e ucciso dieci bambini nonché di avere " succhiato il sangue " ad almeno una delle vittime. Il soggetto fermato mercoledì a ...

UÇK, il processo che stabilirà dei precedenti Pjeter Shala, il cui capo di imputazione è stato confermato lo stesso giorno di Mustafa - ma che è stato arrestato nel marzo del 2021 in Belgio - è anche in attesa di processo. Tutti gli imputati si ...

È stato arrestato il capo della sicurezza della residenza del presidente di Haiti Jovenel Moïse, assassinato la scorsa settimana Il Post Arrestato "l'uomo vampiro": ammazza i bimbi e succhia il sangue Il sospettato ha ammesso la propria responsabilità degli infanticidi e sta aiutando la polizia kenyana a ritrovare tutti i cadaveri ...

Cuba, Biden conferma le misure di Trump E’ quanto ha detto Joe Biden, intervenendo sulla repressione in corso nell’isola dove centinaia di persone sono state arrestate, e almeno una è rimasta uccisa, nella risposta delle autorità alle ...

