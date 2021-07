È morto Libero De Rienzo, il miglior amico che non ho mai conosciuto (Di venerdì 16 luglio 2021) Per anni, ogni volta che qualcuno mi ha chiesto chi fosse il mio attore italiano preferito, rispondevo sempre così: Libero De Rienzo, senza dubbio. Un po’ per vezzo, un po’ per convinzione, un po’ perché non mi capacitavo di come uno con quel talento smisurato, comico, a tratti malinconico, potesse passare gli anni migliori della sua carriera a fare da spalla e comprimario. Una vita passata in accappatoio da Bart. Libero De Rienzo, il miglior amico che non ho mai conosciuto Almeno fino a “Fortapàsc”, quando non ha interpretato Giancarlo Siani, gli ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Per anni, ogni volta che qualcuno mi ha chiesto chi fosse il mio attore italiano preferito, rispondevo sempre così:De, senza dubbio. Un po’ per vezzo, un po’ per convinzione, un po’ perché non mi capacitavo di come uno con quel talento smisurato, comico, a tratti malinconico, potesse passare gli annii della sua carriera a fare da spalla e comprimario. Una vita passata in accappatoio da Bart.De, ilche non ho maiAlmeno fino a “Fortapàsc”, quando non ha interpretato Giancarlo Siani, gli ha ...

ilpost : C’è un perché si fuma e c’è un perché non si fuma. Un famoso momento del film 'Santa Maradona', da riguardare per r… - SkyTG24 : #LiberoDeRienzo è morto a Roma, aveva 44 anni. Nel 2002 vinse il David di Donatello per 'Santa Maradona' . - SkyTG24 : Cinema, morto a Roma l'attore Libero De Rienzo: aveva 44 anni - Oltreilfatto : Morto Libero De Rienzo - Primula23244790 : RT @NessunaCorrelaz: 16 Luglio 2021 - Libero De Rienzo 44 Infarto A rivenire il corpo senza vita dell’attore un amico, preoccupato perché… -