Dramma a Parabiago | il corpo di una 80enne di Busto Garolfo recuperato nel Villoresi

(Di venerdì 16 luglio 2021)(Milano) - Sommozzatori e vigili del fuoco in azione questa mattina nel canale, all'altezza di Villastanza, dopo una segnalazione di alcuni passanti. Il cadavere di una donna di ...

Dramma a Parabiago, il corpo senza vita di una giovane donna recuperato nel Villoresi

IL GIORNO

Il cadavere di una donna di 80 anni di Busto Garolfo è stato visto galleggiare dentro il canale di irrigazione in zona. Così la macchina dei soccorsi si è messa in moto e sul posto sono ... Parabiago (Milano) - Sommozzatori e vigili del fuoco in azione questa mattina nel canale Villoresi, all'altezza di Villastanza, dopo una segnalazione di alcuni passanti. Il corpo di una giovane donna ...