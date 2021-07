Dove c’è musica: nuova versione in doppio vinile per il celebre album di Ramazzotti (Di venerdì 16 luglio 2021) Fuori oggi, in versione doppio vinile, l’album più iconico di Eros Ramazzotti, nonché uno dei più famosi della musica italiana: Dove c’è musica La Sony Music ha appena annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali di tutti dischi che hanno segnato il percorso professionale e artistico di Eros Ramazzotti. Un viaggio articolato in varie tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, provenienti direttamente dal catalogo ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Fuori oggi, in, l’più iconico di Eros, nonché uno dei più famosi dellaitaliana:c’èLa Sony Music ha appena annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe ine le pubblicazioni digitali di tutti dischi che hanno segnato il percorso professionale e artistico di Eros. Un viaggio articolato in varie tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, provenienti direttamente dal catalogo ...

