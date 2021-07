“Dove c’è musica” di Ramazzotti riedizione in doppio vinile (Di venerdì 16 luglio 2021) Uno degli album più iconici di Eros Ramazzotti punta di diamante della sua discografia in una prestigiosa riedizione da collezione La riscoperta di un catalogo fondamentale, che ha fatto la storia della musica italiana ed internazionale: Sony Music ha annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe in vinile e le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros Ramazzotti. Un viaggio in più tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, direttamente dal catalogo digitale dell’artista. Il percorso di Eros21, un dialogo tra passato e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 luglio 2021) Uno degli album più iconici di Erospunta di diamante della sua discografia in una prestigiosada collezione La riscoperta di un catalogo fondamentale, che ha fatto la storia dellaitaliana ed internazionale: Sony Music ha annunciato per il 2021 le rimasterizzazioni in 192 khz per le ristampe ine le pubblicazioni digitali dei dischi che hanno segnato il percorso artistico di Eros. Un viaggio in più tappe, accompagnato da tantissime immagini e contenuti esclusivi, direttamente dal catalogo digitale dell’artista. Il percorso di Eros21, un dialogo tra passato e ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso'. Le parole di Draghi da… - FerdiGiugliano : “Il Governo non ha intenzione di dimenticare. Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazi… - VittorioSgarbi : Per anni idealizzato come il “paradiso del comunismo”, Cuba ci rivela la tragica realtà di un regime che tiene il s… - SalaLettura : RT @lagatta4739: @SalaLettura #ConGliAnimali #SalaLettura La scomparsa degli animali è un fatto di una gravità senza precedenti. Il loro… - LadyD56671901 : RT @PaolaPaolin: Non c’è buio dove vive un Gatto, lui è luce …. Non c’è freddo dove vive un Gatto , lui è calore…. Non c’è povertà dove v… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove c’è Uno di successo per il portale fornitori merce di Pam Panorama newsfood.com