Dopo il trionfo agli Europei 2020 Bernardeschi sposa Veronica Ciardi. Gli azzurri vanno in vacanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Il rompete le righe è arrivato. Gli azzurri di Roberto Mancini, Dopo la bella vittoria a Euro2020, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley. ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) Il rompete le righe è arrivato. Glidi Roberto Mancini,la bella vittoria a Euro, partono per le vacanze: un meritato riposo visto il mese intenso tra Coverciano, Olimpico e Wembley. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo le polemiche sull'autorizzazione a sfilare con il pullman scoperto dopo la vittoria dell'Italia agli Europei '… - SkyTG24 : 'Oggi si è chiuso un cerchio', Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo il trionfo del… - Gazzetta_it : Europei, Italia campione! A Wembley trionfo azzurro ai rigori dopo l'1-1 al 120' con l'Inghilterra #Euro2020 - infoitsport : Dopo il trionfo agli Europei 2020 Bernardeschi sposa Veronica Ciardi. E gli azzurri vanno in vacanza - FOTO - ziliobrand : RT @Villa_Vigoni: Dopo il trionfo alle europee del 2019, i #Verdi tedeschi si sono accreditati come una forza centrale in vista delle elezi… -