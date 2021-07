Donnarumma | ecco il nuovo tattoo per la vittoria di Euro 2020

(Di venerdì 16 luglio 2021) Gigioè stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata trionfale azzurra a. Il portierone del Paris Saint-Germain, infatti, ha messo il sigillo sullain finale contro l’Inghilterra, parando i rigori di Sancho e Saka., per festeggiare il recente successo, si è tatuato la Coppa alzata da Giorgio Chiellini lo scorso 11 luglio a Wembley. Foto: Twitter e InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ecco a cosa si sarebbe riferito con "La storia è finita ... Il suo animo napoletano, unito a quello di Immobile e Donnarumma ha coinvolto tutti i compagni, con tormentoni e scherzi. Un tripudio di ...Questo è Roberto Mancini, da Jesi, Marche, con un po' di cuore pure a Bologna: questo sarebbe Roberto Mancini anche se Gigione Donnarumma non avesse parato quei due rigori finali domenica. Un ...