Donna uccisa a coltellate | confessa il marito | “Ero geloso” Gravemente ferito un 46enne presunto rivale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ stata la gelosia a spingere Francesco Nunziata, 70enne titolare dei supermercati “Cuori e Sapori Superstore” a Somma Vesuviana e a San Gennaro Vesuviano (Napoli), ad uccidere la moglie, Vincenza Tortora, di sette anni più giovane, ed a ferireun fornitore del punto vendita, di 46 anni, che sospettava avesse una relazione con lei. L’omicidio è avvenuto poco prima delle 9,30 di oggi nel parcheggio del supermercato di via Marigliano a Somma Vesuviana, dove l’imprenditore ha affrontato iloriginario di Sant’Anastasia, con l’intento di verificare se l’uomo avesse una relazione con sua moglie. Lo ha ...

... Vincenza Tortora, è statadal marito. L'uomo, Francesco Nunziata, 70 anni, è stato ... l'uomo avrebbe ucciso la moglie per motivi di gelosia: sospettava infatti che laintrattenesse una ...Il 43enne è stato ferito, mentre laè morta prima che arrivassero i soccorsi sul posto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nola 16 luglio 2021E' stato arrestato per omicidio e tentato omicidio Francesco Nunziata, 70enne che questa mattina ha ucciso la moglie, Vincenza Tuorto, 63 anni, accoltellandola nel supermercato di Somma Vesuviana (Nap ...ha preso un coltello tra le mani ed ha iniziato a colpire la consorte fino a quando la donna non è deceduta. Era geloso, credeva che la moglie avesse una relazione extraconiugale, e così l’ha uccisa a ...