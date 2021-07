Dodi Battaglia, l’ex chitarrista dei Pooh: il suo Inno alla musica (Di venerdì 16 luglio 2021) Dodi Battaglia, mancano solo 2 settimane alla celebrazione dei 55 anni del gruppo, l’ex chitarrista fa il punto della situazione dopo la pubblicazione del primo album d’inediti. Dodi Battaglia, l’ex chitarrista dei Pooh si pronuncia sull’ultimo album (Getty Images)Il chitarrista ha dichiarato che nel momento in cui si ha più di mezzo secolo di carriera, l’unico scoglio da superare è il passato che la sua figura di porta alle spalle. Con 80 milioni di dischi venduti e 70.000 ore di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 luglio 2021), mancano solo 2 settimanecelebrazione dei 55 anni del gruppo,fa il punto della situazione dopo la pubblicazione del primo album d’inediti.deisi pronuncia sull’ultimo album (Getty Images)Ilha dichiarato che nel momento in cui si ha più di mezzo secolo di carriera, l’unico scoglio da superare è il passato che la sua figura di porta alle spalle. Con 80 milioni di dischi venduti e 70.000 ore di ...

Advertising

OndaWebTv : Estate in Abbazia, i concerti di Mario Biondi e Dodi Battaglia in provincia di Matera ??#lenotizieinpositivo di onda… - magazinepragma : “Estate in Abbazia” , Mario Biondi e Dodi Battaglia alla Abbazia San Salvatore - MontiFrancy82 : @mariobiondi E @dodibatt IN CONCERTO ALL’OASI SERRAMARINA – ABBAZIA SAN SALVATORE - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - “Estate in Abbazia”, Mario Biondi il 7 agosto e Dodi Battaglia il 14 agosto in concerto - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - “Estate in Abbazia”, Mario Biondi il 7 agosto e Dodi Battaglia il 14 agosto in concerto -