Dinamo Mosca | gli avversari sbagliano orario | l’amichevole inizia un’ora dopo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un curioso fuori programma si è verificato in occasione deltrae MTK. Il fischio d’inizio era originariamente previsto per le ore 18.00. Tuttavia, la compagine ospite ha fatto confusione ed il match èto condi ritardo. Emblematico il post dei russi sui social, che hanno scritto: “La partita è posticipata die comincerà alle ore 19.00. Motivo: glihanno confuso l’“. Ad accompagnare queste parole anche un’emoticon sconsolata. SportFace.

Tempo di preparazione in vista della prossima stagione e anche in Russia le squadre affrontato i ritiri con tanto di amichevoli. Succede anche alla Dinamo Mosca che ieri è stata impegnata contro gli ungheresi del MTK anche se qualcosa, almeno all'inizio, è andato storto. RITARDO - Infatti, il fischio d'inizio della sfida era inizialmente previsto ...