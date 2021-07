Dice Legacy: data di lancio e gameplay trailer per PC e Nintendo Switch – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 luglio 2021) Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato in queste ore la data di lancio e pubblicato un gameplay trailer di Dice Legacy per PC e Nintendo Switch.. Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato in queste ore la data di lancio e pubblicato un gameplay trailer di Dice Legacy. L’interessante city builder basato sui dadi arriverà il 9 settembre 2021 su PC e Nintendo Switch. Il video di gameplay pubblicato in ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021) Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato in queste ore ladie pubblicato undiper PC e.. Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato in queste ore ladie pubblicato undi. L’interessante city builder basato sui dadi arriverà il 9 settembre 2021 su PC e. Il video dipubblicato in ...

Dice Legacy: annunciata la data d'uscita Dopo averlo presentato a marzo, Ravenscourt e DESTINYbit hanno annunciato che Dice Legacy uscirà il 9 settembre . Il city builder survival basato sui dadi sarà disponibile su Steam, GOG, Epic Store e Nintendo Switch . Per celebrare la data di uscita, è stato fatto uscire un ...

