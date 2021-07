DIARIO #NAPOLI21 | L’arrivo della ‘Bestia’ | la previsione della tempesta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –campagna elettorale di Napoli. Venerdì, secondo tutte le previsioni, il giorno primaburrasca. Fatto sta che se oggi c’era un allarme-meteoelettorale sul fronte giudiziale, si è rivelato infondato. Il giudice per le indagini preliminari sul caso voto di scambio per le elezioni comunali del 2016 ha rinviato la sua pronuncia al prossimo 21 ottobre. Al consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché uno dei nomi favoriti per diventare coordinatore del partito di Giorgia Meloni a Napoli e provincia, Michele Schiano di Visconti, all’ex parlamentare ...