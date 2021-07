Diana Del Bufano di nuovo innamorata? Chi è l’uomo che le fa battere il cuore (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è un nuovo amore nella vita di Diana Del Bufalo? Sui social si mostra spesso con un uomo, la sua identità è stata finalmente svelata, di chi si tratta Diana… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è unamore nella vita diDel Bufalo? Sui social si mostra spesso con un uomo, la sua identità è stata finalmente svelata, di chi si tratta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

andreastoolbox : Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato, chi è l'uomo misterioso mostrato sui social - sonounavittima : e voi riuscite ad essere la diana del bufalo della sua tl? io non credo proprio cia - cmqgloria : @sonounavittima no vabbè questo vostro vittimismo mi uccide amo sei letteralmente la diana del bufalo della mia tl… - Diana_Jungle : RT @pbecchi: Secondo i dati ufficiali del governo inglese, tra i morti della variante Delta sono più quelli già vaccinati dei non vaccinat… - Diana_Jungle : RT @ladyonorato: Quella del “senó poi dobbiamo richiudere tutto” è una MINACCIA inaccettabile: il vaccino NON FERMA I CONTAGI e se risalira… -