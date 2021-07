Diana Del Bufalo pubblica una storia su Instagram e finisce nella bufera | ecco cosa è successo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Proprio ieri avevamo parlato diDelraccontandovi chi sarebbe il suo nuovo compagno dopo la fine della relazione con Edoardo Tavassi. A distanza di poche ore torniamo a parlare dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, oggi attrice affermata, perché lazione di una suasul sul profiloda oltre un milione e mezzo di follower, l’ha fatta finire ai primi posti delle tendenze su Twitter e al centro delle polemiche., infatti, hato un suo video in macchina, struccata, in cui ha raccontato: Ero in macchina e due uomini, a ...

Advertising

btsaactivist : RT @Iperborea_: Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva… - MyliPanico : RT @ilmodoincui_: diana del bufalo mai sopportata che bello avere sempre impressioni giuste sulle persone - itsfortomlinson : RT @Iperborea_: Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva… - GiuliaChiara12 : RT @mcbeatIes: Ma Diana Del Bufalo che dice 'Sono una delle poche donne a cui piace il cat calling'. Ma perché devo rovinarmi la giornata s… - MyliPanico : RT @xxdiordepp: Diana Del Bufalo che con 1,6 milioni di followers su Instagram dice che le piace il cat calling legittimando così orde di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del

Bufalo è finitomirinoweb: l'attrice, nelle ultime storie che ha pubblicato su Instagram, ha detto qualcosa sul fenomenocatcalling che non è piaciuto ai suoi followers...... dichiaraEltahawy , vicedirettrice di Amnesty International per il Medio Oriente e l' AfricaNord . Tra queste capitali c'è Roma . Nessuno può dire: non sapevo. Si può essere complici in ...Se fosse tra noi, Diana sarebbe fiera dei suoi figli: parola di Sarah Ferguson. Ecco cosa ha detto la duchessa di York a People.Adattamento del romanzo omonimo di Diana Wynne Jones, autrice inglese che aveva già ispirato Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki, Earwig e la strega è una rivoluzione estetica per la Ghibli.