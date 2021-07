Diana Del Bufalo | l’assurdo scivolone scatena giustamente il web | ecco per quale motivo – VIDEO

(Di venerdì 16 luglio 2021)Delin tendenza su Twitter per unoche merita – quantomeno – un messaggio di scuse. L’attrice ha un ampio seguito di circa 1,6 milioni di follower e, secondo il mio modesto parere, non può permettersi di ironizzare su un tema tanto importante con quello del catcalling.Del, lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

maanenlys : RT @Giusy_Ultimo: e anche Diana Del Bufalo mi ha delusa - just__sara_ : RT @debyconunab: Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza Noi tutte invece ch… - amicixtweet : ho smesso di seguire diana del bufalo anni fa e sinceramente non potevo fare scelta migliore ? - adaig_ : Cara Diana del bufalo se vuoi ti dico quanto lusingate ci siamo sentite un paio di settimane fa io e la mia amica a… - K1LL3RQUEENN : RT @Iperborea_: Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva… -

Bufalo in tendenza su Twitter per uno scivolone che merita - quantomeno - un messaggio di scuse. L'attrice ha un ampio seguito di circa 1,6 milioni di follower e, secondo il mio modesto ... L'attrice Diana Del Bufalo sulle Instagram Stories ironizza su alcuni complimenti: "Mi piace il catcalling" e scoppia la bufera. Diana Del Bufalo finisce nella bufera: per l'attrice, seguitissima su ...