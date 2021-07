Diana Del Bufalo, bufera social e stories nel mirino: cosa è successo? (Di venerdì 16 luglio 2021) Il popolo del web insorge contro Diana Del Bufalo, autrice di alcune stories sul tema spinoso del catcalling. I dettagli Diana Del Bufalo scatena la rabbia degli internauti. Il motivo? Una serie di stories sul catcalling. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha condiviso su Instagram ciò che le è accaduto di recente. Diana ha raccontato che due uomini, a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro, le hanno urlato, mentre era alla guida, “A’ bona, a’ bella!”. La ragazza ha ironizzato: “Ok, sono una delle pochissime donne a chi piace il catcalling, ma in ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) Il popolo del web insorge controDel, autrice di alcunesul tema spinoso del catcalling. I dettagliDelscatena la rabbia degli internauti. Il motivo? Una serie disul catcalling. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha condiviso su Instagram ciò che le è accaduto di recente.ha raccontato che due uomini, a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro, le hanno urlato, mentre era alla guida, “A’ bona, a’ bella!”. La ragazza ha ironizzato: “Ok, sono una delle pochissime donne a chi piace il catcalling, ma in ...

