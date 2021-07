Diana Del Bufalo | alcune sue dichiarazioni scatenano la rabbia del web VIDEO

Advertising

ragazzaparadiso : Perfetto, anche Diana Del Bufalo CANCELLED - chanevlucy : RT @mcbeatIes: Ma Diana Del Bufalo che dice 'Sono una delle poche donne a cui piace il cat calling'. Ma perché devo rovinarmi la giornata s… - myliebes : RT @vicsheretoo: se qualcuno mi fa un complimento senza essere esagerato e indecente allora va bene, ma il catcalling fa schifo, mi sa che… - queerbaby00 : Ma puoi vantarti del fatto che ti piacciano le molestie??? Diana del bufalo poteva tenerselo per sé - pastaIpesto : RT @debyconunab: Oggi Diana Del Bufalo ci insegna che il cat calling non è una molestia, ma qualcosa che lei apprezza Noi tutte invece ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del

...come la Megxit abbia di fatto portato a compimento la rivoluzione cominciata proprio da Lady. ... Non saranno però gli unici argomenti al centrodibattito, ulteriori occasioni saranno offerte ...Nuova forte presa di posizione diBufalo. L'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, molto spesso oggetto di critiche per la vita lussuosa messa in mostra sui social e giudicata eccessiva dai suoi detrattori, ...Diana Del Bufalo è in tendenza su twitter in queste ultime ore, e il motivo purtroppo non è dei più nobili. Difatti quest’ultima ha fatto molto arrabbiare il popolo del web per via di una sua battuta ...L’attrice Diana Del Bufalo sulle Instagram Stories ironizza su alcuni complimenti: “Mi piace il catcalling” e scoppia la bufera. Diana Del Bufalo finisce nella bufera: per l’attrice, seguitissima su ...