Di Marzio: "Napoli, Jorginho non andava venduto nemmeno per 180 milioni" (Di venerdì 16 luglio 2021) Di Marzio : "Jorginho non andava venduto nemmeno per 180 milioni, era meglio cedere Koulibaly. Insigne non lo cederei mai" A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare di Spalletti, del Napoli, di Jorginho ed Emerson Palmieri. Queste le sue parole: SU SPALLETTI "Spalletti non discute, allenatore bravo. Il fatto che lavori subito sull'aspetto tattico non è una novità. Non mi meravigliano i titoli dei giornali di stamattina, sono titoli da calcio estivo e poi cambia ...

Di Marzio: "Jorginho non andava ceduto nemmeno per 180 milioni! Avrei venduto Koulibaly" L'ex mister del Napoli sul mercato: ' Servono due centrocampisti titolari da piazzare davanti alla difesa di Luciano Spalletti, ne sono sicuro al 101%'.

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio conferma che il Milan vuole acquistare un ... Su Kaio Jorge si era mosso per primo il Napoli, c’erano stati anche dei contatti con il suo entourage ma ...L'ex mister del Napoli sul mercato: ' Servono due centrocampisti titolari da piazzare davanti alla difesa di Luciano Spalletti, ne sono sicuro al 101%'.