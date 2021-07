Detenuto a Secondigliano ha il cancro | gli fanno in ritardo la chemioterapia e gli negano i domiciliari

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’Associazione Yairaiha Onlus ha denunciato alle autorità competenti la condizione di Enrico Fumia,, che scrive: «La prognosi è già nefasta, così rischio di morire in tempo brevissimi» Dal gennaio 2021 è sottoposto a trattamento chemioterapico da effettuarsi ogni 28 giorni previ esami del sangue. Ma Enrico Fumia, attualmentepresso l’istituto penitenziario di, fino ad oggi la somministrazione dellasarebbe avvenuta cone senza che vengano effettuati le dovute analisi. Non solo, dalla denuncia che ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Detenuto Secondigliano

ilmattino.it

Costanzo respinge questa accusa, mentre c'è qualcheche la ricorda in quelle ore di ... due workshop realizzati presso gli istituti penitenziari di Poggioreale edall'...Hanno abusato di uncon un manganello. Mi hanno distrutto, mentalmente mi hanno ucciso. ...ci siano agenti in servizio e pronti a vendicarsi anche nei penitenziari di Bellizzi e. ...Le carceri campane non sono sicure per i detenuti che hanno denunciato gli autori dei pestaggi nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. La metà dei poliziotti-picchiatori non ...Una presenza di alto valore simbolico, e insieme concreto segno di vicinanza: rivolto al popolo dei detenuti, ma anche a coloro che ... oltre al personale delle strutture di Secondigliano e di ...