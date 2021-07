Del Bravo Ismea | “Nel complesso agroalimentare ha reagito meglio a crisi pandemica”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “L’ha nelalla, rispetto agli altri settori economici. Ma anche qui vanno fatti dei doverosi distinguo tra filiere molto esposte verso il circuito horeca come il lattiero caseario, l’ittico, il vino o dipendenti dai flussi turistici come l’agriturismo o ancora dalle cerimonie come il florovivaistico e altre che invece hanno superato quasi indenni questo periodo, addirittura in qualche caso rafforzandosi”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Fabio Del, responsabile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Del Bravo

Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio, responsabile Servizi di mercato Ismea. "Per la frutta estiva, ad esempio (pesche e nettarine in particolare), questa campagna ...Roma, 16 lug. - "L'export e l'importsettore agroalimentare sono in ripresa". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio, responsabile Servizi di mercato Ismea. "L'export - sottolinea - grazie allo slancio di marzo (+10,6%, dopo il - 4,7% di gennaio e il 0,4% di febbraio) fa sì che il primo trimestre2021 ...Circa 78 giovani giocatori si sono affrontati sul difficile percorso del Golf il Torrazzo nel classico Teodoro Soldati, Circuito giovanile lombardo dedicato agli Under.La gara si è svolta con formula ...Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio Del Bravo, responsabile Servizi di mercato Ismea. “L'export - sottolinea - grazie allo slancio di marzo (+10,6%, dopo il -4,7% di gennaio e il ...