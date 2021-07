Del Bravo Ismea | “Migliora clima fiducia imprese agricole e industria alimentare”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “ha rilevato anche unmento deldidellee dell’, dopo l’inevitabile deterioramento che ha accompagnato tutto il corso del 2020”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Fabio Del, responsabile Servizi di mercato. “Secondo l’indice– spiega – che sintetizza i giudizi degli operatori sulla situazione corrente e futura, sull’andamento degli ordini ci sarebbe un maggior ottimismo specie in relazione alle prospettive ...

"Uno scenario molto diversificato quindi – spiega – anche da azienda ad azienda, che ha visto ..."Ismea ha rilevato anche un miglioramento del clima di fiducia delle imprese agricole e dell'industria alimentare, dopo l'inevitabile deterioramento che ha accompagnato tutto il corso del 2020". Lo di ...