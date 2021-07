Del Bravo (Ismea): "Migliora clima fiducia imprese agricole e industria alimentare" (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Ismea ha rilevato anche un Miglioramento del clima di fiducia delle imprese agricole e dell'industria alimentare, dopo l'inevitabile deterioramento che ha accompagnato tutto il corso del 2020”. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio Del Bravo, responsabile Servizi di mercato Ismea. “Secondo l'indice Ismea - spiega - che sintetizza i giudizi degli operatori sulla situazione corrente e futura, sull'andamento degli ordini ci sarebbe un maggior ottimismo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “ha rilevato anche unmento deldidellee dell', dopo l'inevitabile deterioramento che ha accompagnato tutto il corso del 2020”. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Fabio Del, responsabile Servizi di mercato. “Secondo l'indice- spiega - che sintetizza i giudizi degli operatori sulla situazione corrente e futura, sull'andamento degli ordini ci sarebbe un maggior ottimismo ...

