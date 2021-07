Decreto Sostegni bis, Nencini (PSI): “Perplessità sul reclutamento, si proceda velocemente su trasporti e vaccini” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Commissione Cultura, Riccardo Nencini, interviene all'indomani del via libera della Camera al Decreto Sostegni bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Commissione Cultura, Riccardo, interviene all'indomani del via libera della Camera albis. L'articolo .

Advertising

FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - borghi_claudio : Il mio intervento ieri alla Camera sul decreto sostegni bis. Si comincia dal fatto che l'europeo l'ha vinto l'Itali… - borghi_claudio : Dai resoconti della discussione sul decreto sostegni emergono alcuni momenti di fruttuosa dialettica... vedi per es… - orizzontescuola : Decreto Sostegni bis, Nencini (PSI): “Perplessità sul reclutamento, si proceda velocemente su trasporti e vaccini” - VangeloMatteo : RT @LucillaMasini: Grazie al Decreto Sostegni bis, il Governo Draghi spende 6 mln per i banchi a rotelle. Se l'avesse fatto il Governo prec… -