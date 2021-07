Ddl Zan, il discorso di Barbara Masini (FI): “Quando capì di me, mia madre mi disse: ‘Ho paura per te'” | VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha commosso l’Aula e i social il discorso della senatrice di Forza Italia, Barbara Masini, durante la discussione sul disegno di legge Zan in Parlamento. “Quando capì di me, mia madre mi disse: ‘Ho paura per te‘”, inizia così l’intervento della senatrice. “Tutti i genitori hanno paura per i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha commosso l’Aula e i social ildella senatrice di Forza Italia,, durante la discussione sul disegno di legge Zan in Parlamento. “di me, miami: ‘Hoper te‘”, inizia così l’intervento della senatrice. “Tutti i genitori hannoper i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avereper una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano ...

