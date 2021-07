Ddl, Zan, Barbara Masini si commuove in Senato: “Mia madre disse ho paura per te” (Di venerdì 16 luglio 2021) Si continua a parlare dell’intervento in Senato di Barbara Masini, di Forza Italia, durante la discussione sul Ddl Zan. La senatrice, che ha da poco fatto coming out, ha condiviso la sua storia: “Quando capì di me, mia madre mi disse: ‘Ho paura per te’. Tutti i genitori hanno paura per i propri figli. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Si continua a parlare dell’intervento indi, di Forza Italia, durante la discussione sul Ddl Zan. La senatrice, che ha da poco fatto coming out, ha condiviso la sua storia: “Quando capì di me, miami: ‘Hoper te’. Tutti i genitori hannoper i propri figli. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

