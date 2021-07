Ddl Zan, Barbara Masini: «Quando capì di me, mia madre mi disse: “Ho paura per te”» (Di venerdì 16 luglio 2021) «Quando capì di me, mia madre mi disse: “Ho paura per te”». È cominciato così l’intervento commosso della senatrice di Forza Italia, Barbara Masini, durante la discussione sul disegno di legge Zan in Parlamento. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 luglio 2021) «Quando capì di me, mia madre mi disse: “Ho paura per te”». È cominciato così l’intervento commosso della senatrice di Forza Italia, Barbara Masini, durante la discussione sul disegno di legge Zan in Parlamento.

Advertising

federiconovella : Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - fattoquotidiano : La senatrice di Forza Italia difende il ddl Zan e si commuove: “Quando mia madre capì di me disse ‘ho paura per te'… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - Friedri05611005 : RT @GioGeneSharp: Comunque alla fine il DDL Zan non passerà. E sapete perché? Semplice, perché abbiamo fatto cadere un governo di sinistra… - Err404Not_Found : RT @fa_buio: Che bel clima che si respira tra DDL Zan e accordi con la Libia aaah Mario no meno male che ci salvi tu col Recovery eh -