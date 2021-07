David Harbour ha odiato il cane di 'Stranger Things' (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente da David Harbour non fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente danon fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ...

Advertising

xserendipity___ : Visto che a David Harbour piace interpretare il ruolo del padre, se vuole può farmi da sugar daddy - literalbepi : Voglio che chi mai mi amerà lo faccia tanto quanto i produttori di film di propaganda anticomunista amano David Harbour - foolsvthoms : david harbour meraviglioso come sempre ma vbb questo lo sapevamo già - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Incalzati sulla verità dietro a un episodio raccontato da Red Guardian in #BlackWidow e riguardante #CaptainAmerica, l'at… - johnnyxsunshjn : come mai tutto e dico TUTTO quello che fa david harbour io penso che sia hot? sto guardando stranger things e OGNI… -

Ultime Notizie dalla rete : David Harbour David Harbour ha odiato il cane di 'Stranger Things' Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente da David Harbour non fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ha anche accettato di rispondere a domande relative a ' Stranger Things ', rivelando di avere odiato il cane ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 16 luglio 2021 0184 506060 ) - BLACK WIDOW " ore 17.30 - 21.15 " di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David Harbour " Azione/Avventura/Fantascienza - 'Quando viene ...

David Harbour ha odiato il cane di 'Stranger Things' Quotidiano.net David Harbour ha odiato il cane di 'Stranger Things' Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente da David Harbour non fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ...

Stranger Things, David Harbour ammette: 'Odiavo quel ca**o di cane' Non è facile trovare in giro qualcuno che ammetta candidamente di aver provato odio nei confronti di un adorabile cagnolino: David Harbour però non sembra avere peli sulla lingua e, nel ...

Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente danon fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ha anche accettato di rispondere a domande relative a ' Stranger Things ', rivelando di avere odiato il cane ...0184 506060 ) - BLACK WIDOW " ore 17.30 - 21.15 " di Cate Shortland - con Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt," Azione/Avventura/Fantascienza - 'Quando viene ...Gli aneddoti sulla lavorazione di un film o di una serie TV sono spesso gustosi e quello fornito recentemente da David Harbour non fa eccezione: durante il tour promozionale di 'Black Widow', l'attore ...Non è facile trovare in giro qualcuno che ammetta candidamente di aver provato odio nei confronti di un adorabile cagnolino: David Harbour però non sembra avere peli sulla lingua e, nel ...