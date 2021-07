Danish Siddiqui, fotografo indiano della Reuters, ucciso in Afghanistan (Di venerdì 16 luglio 2021) Danish Siddiqui, fotografo indiano dell’agenzia Reuters, è stato ucciso nel sud dell’Afghanistan. Siddiqui si trovava nella provincia di Kandahar per coprire i combattimenti tra i Talebani e le forze di sicurezza scoppiati nel distretto di Spin Boldak quando è stato colpito da un proiettile, probabilmente sparato da un cecchino, come hanno riferito fonti locali. Siddiqui è il secondo fotoreporter internazionale a perdere la vita nel conflitto afghano dopo l’americano David Gilkey nel 2016. Nel corso della sua carriera ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021)dell’agenzia, è statonel sud dell’si trovava nella provincia di Kandahar per coprire i combattimenti tra i Talebani e le forze di sicurezza scoppiati nel distretto di Spin Boldak quando è stato colpito da un proiettile, probabilmente sparato da un cecchino, come hanno riferito fonti locali.è il secondo fotoreporter internazionale a perdere la vita nel conflitto afghano dopo l’americano David Gilkey nel 2016. Nel corsosua carriera ...

