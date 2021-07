D’Amato | Ospedale Bambin Gesù | buon lavoro al nuovo Cda

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Desidero rivolgere un sincero augurio dialConsiglio d’Amministrazione dell’Pediatrico, tra le principali realtà europee nel campo della pediatria. Sono convinto che proseguirà il proficuodi questi anni con uno sguardo rivolto al futuro per potenziare e migliorare i servizi in vista anche del prossimo Giubileo”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, Alessio