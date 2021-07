Dalla Sardegna, Pierpaolo si prepara al torneo di mini Padel summer cup (Video) (Di venerdì 16 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia sono partiti questa mattina per la Sardegna, ecco come è trascorso il loro pomeriggio Pierpaolo e Giulia sono arrivati in Sardegna presso il Forte Village Resort. Qui l’influencer ci mostra il posto stupendo dove si trovano e regala una chicca ai fan: “Domani sera c’è una serata total white – dice in una storia Instagram – e Pierpaolo non ha il look perché non legge” e Giulia accompagna le parole con una risatina. Poi i due vanno in spiaggia dove si può ammirare un mare da incanto. Giulia mostra il “suo campione” che giocherà al mini Padel ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021)Pretelli e Giulia sono partiti questa mattina per la, ecco come è trascorso il loro pomeriggioe Giulia sono arrivati inpresso il Forte Village Resort. Qui l’influencer ci mostra il posto stupendo dove si trovano e regala una chicca ai fan: “Domani sera c’è una serata total white – dice in una storia Instagram – enon ha il look perché non legge” e Giulia accompagna le parole con una risatina. Poi i due vanno in spiaggia dove si può ammirare un mare da incanto. Giulia mostra il “suo campione” che giocherà al...

Calcio_Casteddu : ??Venti tifosi arrivati dalla Sardegna ??Ma domani saranno di più ????Dai, Casteddu - paol8_paolo : @beppe_grillo Tu fai parte dell 1% però .. esci dalla tua villa in Sardegna e vai a farti un bagno ?? - Hillclimbit : Il Campionato Italiano Velocità Montagna attraversa il Tirreno e sbarca in Sardegna per la sua 6ª tappa. 5100 son… - Mary27479811 : Comunque penso e rido da sola..Giulia stamattina dalla camera spiega perché e che fanno li....noi che dopo mezz'ora… - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 140 contagi e zero morti: bollettino 16 luglio: I dati di oggi dalla Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Sardegna ANSA - IL - PUNTO/COVID: schizza sopra l'1 Rt in Sardegna tanto più che alcuni criteri dovrebbero essere presto rivisti dalla cabina di regia nazionale a ... Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Veneto). E sempre la Sardegna, con ...

GreenPass solo dopo due dosi e nuovi parametri 'anti giallo': la settimana decisiva del Governo ...soltanto nelle Regioni fuori dalla zona bianca (non è ancora chiaro se già a partire dalla zona ... visto il trend di aumento dell'incidenza dei contagi (in cima Sardegna, Sicilia , Veneto, Lazio e ...

Variante Delta, tamponi al rientro dalle vacanze nelle Regioni. Sardegna pensa a test su tutti i turisti ilmessaggero.it tanto più che alcuni criteri dovrebbero essere presto rivisticabina di regia nazionale a ... Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano,, Veneto). E sempre la, con ......soltanto nelle Regioni fuorizona bianca (non è ancora chiaro se già a partirezona ... visto il trend di aumento dell'incidenza dei contagi (in cima, Sicilia , Veneto, Lazio e ...