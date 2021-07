Dal Vaticano ai crack bancari, ecco il filo rosso che lega tre scandali costati oltre 6 miliardi ai risparmiatori italiani (Di venerdì 16 luglio 2021) Le indagini sul cardinale Angelo Becciu scoperchiano una rete di affaristi e finanzieri che compaiono anche nelle vicende che hanno portato al dissesto di Popolare Vicenza, Popolare Bari e Carige. Il ruolo di Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi, tra fondi lussemburghesi, operazioni nei paradisi fiscali e manovre in Borsa Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 16 luglio 2021) Le indagini sul cardinale Angelo Becciu scoperchiano una rete di affaristi e finanzieri che compaiono anche nelle vicende che hanno portato al dissesto di Popolare Vicenza, Popolare Bari e Carige. Il ruolo di Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi, tra fondi lussemburghesi, operazioni nei paradisi fiscali e manovre in Borsa

Advertising

matteosalvinimi : #DDLZan, la Lega ha raccolto l’invito al dialogo proposto dal Vaticano e da tante associazioni, spiace che invece… - marcocappato : 60 anni a prendere ordini dal Vaticano, ma ora in trincea contro l'ingerenza degli influencer #ddlZan - vaticannews_it : #14luglio #PapaFrancesco in mattinata è stato dimesso dal Gemelli ed è tornato a Santa Marta verso mezzogiorno, fer… - 8_ferro : RT @matteosalvinimi: #DDLZan, la Lega ha raccolto l’invito al dialogo proposto dal Vaticano e da tante associazioni, spiace che invece @Enr… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - ?? Restringimento di carreggiata ?? VIA AURELIA, da Via di Porta Pertusa al civico 200; ?? VIALE V… -