Dal Pino: «Vogliamo gli stadi aperti al 100%, così spingiamo gli italiani a vaccinarsi» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. «Il calcio è uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio». Continua: «La Lega serie A con tutti i 20 club, la Federcalcio, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ritorno al 100% degli spettatori alle partite. Non è una richiesta folle: spingiamo gli italiani a vaccinarsi visto che finora solo il 45 per cento della popolazione sopra i 12 anni lo ha fatto. Il calcio è un volano sociale incredibile e nel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal. «Il calcio è uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente alloo». Continua: «La Lega serie A con tutti i 20 club, la Federcalcio, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ritorno aldegli spettatori alle partite. Non è una richiesta folle:glivisto che finora solo il 45 per cento della popolazione sopra i 12 anni lo ha fatto. Il calcio è un volano sociale incredibile e nel ...

