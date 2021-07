Dal Pino lancia l’appello: «Riapriamo al 100% gli stadi, il calcio può aiutare le vaccinazioni» (Di venerdì 16 luglio 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della riapertura degli stadi in Italia: le sue dichiarazioni Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della riapertura degli stadi in Italia. Le sue parole. «Il calcio è uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio». POLITICA E calcio – «La Lega serie A con tutti i 20 club, la Federcalcio, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della riapertura degliin Italia: le sue dichiarazioni Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della riapertura degliin Italia. Le sue parole. «Ilè uno strumento sociale imponente. Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente alloo». POLITICA E– «La Lega serie A con tutti i 20 club, la Feder, hanno inviato lettere alle istituzioni per chiedere il ...

Advertising

Fantacalcio : Serie A, Dal Pino: 'Stadi riaperti al 100%? Non è una richiesta folle' - TuttoMercatoWeb : Dal Pino al Corriere della Sera: 'Stadi aperti, il calcio in aiuto del PIL e delle vaccinazioni' - ilnapolionline : Dal Pino: 'Il calcio è un volano sociale incredibile, può contribuire alle vaccinazioni' - - ReTwitStorm_ita : Dal Pino: '#Stadi #Aperti al 100% non è #Follia, il #Calcio può #Aiutare le #Vaccinazioni. Zero #Aiuto dal governo… - sportli26181512 : Dal Pino: 'Stadi aperti al 100% non è follia, il calcio può aiutare le vaccinazioni. Zero aiuto dal governo Conte':… -