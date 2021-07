Da Genny Savastano allo Sciamano: Salvatore Esposito "cambia" vita (Di venerdì 16 luglio 2021) Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, ha appena fatto uscire un romanzo "Lo Sciamano" (Sperling Kupfer), dai tratti cupi e noir che affonda le sue radici nella grande passione dell'attore per l'esoterismo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021), ildi Gomorra, ha appena fatto uscire un romanzo "Lo" (Sperling Kupfer), dai tratti cupi e noir che affonda le sue radici nella grande passione dell'attore per l'esoterismo

Ultime Notizie dalla rete : Genny Savastano Da Genny Savastano allo Sciamano: Salvatore Esposito "cambia" vita A novembre saluteremo per sempre Genny Savastano , il personaggio della serie evento Gomorra , interpretato magistralmente da Salvatore Esposito . Proprio lui, che abbiamo intervistato in una caldissima giornata estiva, non ci ...

Marco D'Amore incontra il pubblico a San Casciano dei Bagni ... gli intrighi con la politica, della camorra napoletana, dove spadroneggia la famiglia Savastano, ... Alla fine della terza serie Gomorra , Genny era stato costretto a sparare all'amico Ciro; nel film L'...

