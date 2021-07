Da Elvis Presley ai Måneskin, gli outfit in rosa «spaccano» (Di venerdì 16 luglio 2021) Un apostrofo rosa tra le parole rock'n'roll. Da diverse stagioni sdoganato (per fortuna) sia in passerella (l'hanno proposto Etro, Tommy Hilfiger, Boss e Ferragamo tra gli altri) che dalle celeb di Hollywood come colore not for women only, nelle gradazioni dal confetto al magenta, nessuno forse ricorda che trovava già posto nell'armadio di Elvis Presley negli anni 50. Il re del rock, del resto, è diventato tale anche perché ha stupito uscendo fuori dagli schemi. Attraverso i suoi outfit non ordinari ha contribuito a piegare le rigide regole di genere dell'epoca e incoraggiato i giovani a sperimentare con l'abbigliamento, ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Un apostrofotra le parole rock'n'roll. Da diverse stagioni sdoganato (per fortuna) sia in passerella (l'hanno proposto Etro, Tommy Hilfiger, Boss e Ferragamo tra gli altri) che dalle celeb di Hollywood come colore not for women only, nelle gradazioni dal confetto al magenta, nessuno forse ricorda che trovava già posto nell'armadio dinegli anni 50. Il re del rock, del resto, è diventato tale anche perché ha stupito uscendo fuori dagli schemi. Attraverso i suoinon ordinari ha contribuito a piegare le rigide regole di genere dell'epoca e incoraggiato i giovani a sperimentare con l'abbigliamento, ...

