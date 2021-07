Da Aruba e Almaviva proposta per digitalizzare la pubblica amministrazione

(Di venerdì 16 luglio 2021), il grande cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, con il Global Cloud Data Center realizzato a Ponte San Pietro, e, gruppo leader italiano nell’innovazione digitale hanno trasmesso al Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale una manifestazione di interesse congiunta per la presentazione di unarelativa alla realizzazione e alla gestione, in regime di partenariato pubblico-privato, del Polo Strategico Nazionale (PSN). Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Polo Strategico Nazionale (PSN) si presenta come una ...

CorCom

ed, in questa prospettiva, intendono proporre una soluzione tecnologica e di servizio innovativa per la costituzione del Polo Strategico Nazionale al servizio delle Pubbliche ...... applicazione per Windows e macOS che ora diventa il client unico per sincronizzare i contenuti su tutti i dispositivi Continua a leggere Cloud nazionale,si candidano Cloud 15 ...Presentata una manifestazione d'interesse congiunta per la proposta di realizzazione e gestione, in regime di partenariato pubblico-privato, del Polo strategico nazionale (Psn) ...Almaviva e Aruba formalizzano al Ministero dell’Innovazione l’intenzione di candidarsi alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale.