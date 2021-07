Cuba: 6.460 nuovi casi Covid-19, +65 morti in ultime 24 ore (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Avana, 16 lug. (Adnkronos/Xin) - Nelle ultime 24 ore a Cuba si sono registrati 6.460 nuovi casi positivi al Covid-19 e 65 decessi. Complessivamente dall'inizio della pandemia si sono registrati 269.546 casi e 1.791 decessi. La provincia occidentale di Matanzas, che rimane l'epicentro della pandemia sull'isola, ha registrato nell'ultimo giorno 1.888 nuovi contagi, seguita da L'Avana con 763 e Ciego de Avila con 620. Nel frattempo, Cuba sta portando una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19, con l'obiettivo di immunizzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Avana, 16 lug. (Adnkronos/Xin) - Nelle24 ore asi sono registrati 6.460positivi al-19 e 65 decessi. Complessivamente dall'inizio della pandemia si sono registrati 269.546e 1.791 decessi. La provincia occidentale di Matanzas, che rimane l'epicentro della pandemia sull'isola, ha registrato nell'ultimo giorno 1.888contagi, seguita da L'Avana con 763 e Ciego de Avila con 620. Nel frattempo,sta portando una campagna di vaccinazione di massa contro il-19, con l'obiettivo di immunizzare ...

Advertising

fisco24_info : Covid, a Cuba 6.460 contagi e 65 morti in un giorno: La provincia occidentale di Matanzas epicentro della pandemia… - Adnkronos : #Covid, a #Cuba 6.460 contagi e 65 morti in un giorno. - TV7Benevento : Cuba: 6.460 nuovi casi Covid-19, +65 morti in ultime 24 ore... -