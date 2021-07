Covid, un decreto per il green pass: cosa cambia (Di venerdì 16 luglio 2021) Un decreto per il green pass, da discutere martedì prossimo, quando verrà convocata una cabina di regia. Oggi, dopo il monitoraggio settimanale della curva epidemiologica, si delineeranno le linee da discutere. Il decreto dovrebbe essere firmato entro fine luglio, forse già la prossima settimana, come riporta il Corriere della Sera, anche se nella maggioranza esistono correnti alterne. Il leader della Lega, Matteo Salvini, frena. “Non terrorizziamo la gente”, ha detto. Anche il Movimento 5 Stelle la considera una soluzione da adottare solo quando non se ne potrà più fare a meno. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Unper il, da discutere martedì prossimo, quando verrà convocata una cabina di regia. Oggi, dopo il monitoraggio settimanale della curva epidemiologica, si delineeranno le linee da discutere. Ildovrebbe essere firmato entro fine luglio, forse già la prossima settimana, come riporta il Corriere della Sera, anche se nella maggioranza esistono correnti alterne. Il leader della Lega, Matteo Salvini, frena. “Non terrorizziamo la gente”, ha detto. Anche il Movimento 5 Stelle la considera una soluzione da adottare solo quando non se ne potrà più fare a meno. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ...

Advertising

SenatoStampa : Decreto #SostegniBis. Testo ddl di conversione decreto-legge n. 73, in seconda lettura al Senato e assegnato alla 5… - zazoomblog : In arrivo nuovo Decreto Covid: Green Pass e criteri per fasce di rischio regionale. Cosa cambia - #arrivo #nuovo… - occhio_notizie : ?? Il governo a lavoro per un nuovo decreto #Covid - brumas00 : RT @ardigiorgio: Ieri il cdm ha varato un decreto ad aziendam per cassa integrazione COVID solo a ilva fino al 31 dicembre. Con la domanda… - ascochita : RT @ardigiorgio: Ieri il cdm ha varato un decreto ad aziendam per cassa integrazione COVID solo a ilva fino al 31 dicembre. Con la domanda… -